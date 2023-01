Nadat de collectie eerder al opdook bij SteamDB en een leaker een release in de Epic Games Store ‘voorspelde‘, is het nu daadwerkelijk zover. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition is nu beschikbaar als volledige trilogie op Steam en komt later deze maand naar de Epic Games Store.

Daarnaast heeft Rockstar Games laten weten dat de collectie van games ook gespeeld kan worden via de Steam Deck. Tegelijkertijd is de collectie ook in de aanbieding, zo krijg je maar liefst 50% korting wat maakt dat je slechts € 29,99 dient af te rekenen.

Voor de collectie op Steam kan je hier terecht, wanneer de collectie precies in de Epic Games Store verschijnt is nog niet bekend.