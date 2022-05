GTA: The Trilogy – Definitive Edition lanceerde eind 2022 voor last-gen en current-gen consoles in een niet al te beste technische staat, naast talloze bedenkelijke artistieke keuzes. Rockstar heeft inmiddels flink wat zaken aangepakt en het was in eerste instantie de bedoeling dat de bundel met klassieke games ook naar iOS en Android zou komen.

Het ziet er echter naar uit dat deze versies uitgesteld zijn. De bundel zou in de eerste helft van 2022 lanceren voor iOS/Android, maar uitgever Take-Two heeft tijdens de rapportage over het afgelopen fiscale jaar gezegd dat de iOS/Android-versies van de game nu voor het einde van het huidige fiscale jaar – 31 maart 2023 – zullen lanceren. Daarmee lijkt de uitgever het uitstel te bevestigen, tenzij de bundel plotseling tussen nu en eind juni lanceert.