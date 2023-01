Als je de pc-versie van Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition wilt spelen, kan je de collectie momenteel alleen via Rockstar zelf aanschaffen. Het ziet er echter naar uit dat dit gaat veranderen, want misschien is het binnenkort ook via Steam mogelijk.

Insider Gaming heeft via Steamdb opgemerkt dat daar een bundel is opgedoken die drie games bevat. Deze bundel is nog niet voorzien van een titel, maar wel van app ID’s. Deze zijn vergelijken met die van Rockstar en daaruit blijkt dat het in potentie om de drie GTA-games gaat die in de Grand Theft Auto Trilogy: Definitive Edition zitten.

Het ziet er dus naar uit dat de trilogie binnenkort op Steam zal staan als één pakket, wat natuurlijk makkelijker is dan drie losse games aanschaffen.