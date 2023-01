Het ziet er naar uit dat de pc-versie van Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition binnenkort eindelijk bij meerdere digitale winkels te koop zal zijn. Op het moment kan de collectie alleen via Rockstar zelf aangeschaft worden, wat niet echt ideaal is.

Er doet sinds kort een gerucht de ronde dat Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition binnenkort op Steam beschikbaar zal worden gesteld. Volgens billbil-kun – bekend van het vroeg lekken van de maandelijkse PlayStation Plus games – zal de bundel op 19 januari ook te vinden zijn in de Epic Games Store.

Hoewel nog niet officieel aangekondigd is die leaker buitengewoon betrouwbaar, dus het is slechts een kwestie van tijd tot het officieel wordt en anders zien we het aanstaande donderdag automatisch. Overigens, de eerste week zou je het spel zelfs aan kunnen schaffen met 50% korting.