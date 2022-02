De Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition uitgave kwam eind vorig jaar op de markt en kreeg direct veel kritiek te verduren. Technisch was veel niet op orde, maar Rockstar Games beloofde beterschap en sindsdien zijn er meerdere updates verschenen.

Nog lang niet alle oneffenheden zijn gladgestreken, maar het gaat absoluut in de juiste richting. De ervaring zal volgende week namelijk nog wat beter moeten worden, want de uitgever heeft aangekondigd dat er dan een nieuwe update voor deze trilogie uitkomt.

Details zijn helaas nog niet gedeeld, net zoals het moment waarop de update uitkomt. Zodra dat bekend is, laten we het natuurlijk weten en in de tussentijd kan je onze eerste ervaring met de trilogie hier teruglezen.