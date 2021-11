Sony liet vorige week donderdag al weten dat we in november een flinke hoeveelheid games krijgen bij ons PlayStation Plus abonnement. Dit voornamelijk om het vijfjarige bestaan van PlayStation VR te vieren. Gezien het vandaag 2 november is, heeft Sony de line-up van een update voorzien. Dit maakt dat de zes games nu allemaal live zijn.

Voor het gemak hebben we de titels nogmaals op een rijtje gezet, zodat je ze eenvoudig kunt downloaden of in je downloadlijst kunt zetten:

De eerste drie games zijn tot 6 december beschikbaar, de laatste drie (PlayStation VR) tot 3 januari 2022. Hieronder een video waarin de PlayStation Plus games voor november voorbij komen en als je nog een abonnement nodig hebt, kun je hier terecht.