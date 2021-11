Vorig jaar kwam Mr. DRILLER DrillLand uit voor de Nintendo Switch, maar de overige consoles mogen natuurlijk niet achterblijven. Een jaar later komt de game dus alsnog uit voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.

Uitgever Bandai Namco deed de aankondiging nog maar net de deur uit, of de releasedatum werd al bekendgemaakt. We hoeven er niet al te lang op te wachten, want de game komt zomaar deze week al uit: en wel op donderdag! De prijs in euro’s is momenteel nog niet bekend, maar de verwachting is dat het zo rond de €29,99 wordt. Dit afgaande op de prijs in de Thaise PlayStation Store.