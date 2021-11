Het is intussen al een paar jaar geleden dat we kennis mochten maken met Fury in Darksiders III en het wordt wel eens dringend tijd voor een officiële vierde game in de franchise. Recente afbeeldingen die opdoken op Artstation, geven ons nu misschien een eerste blik op deze vierde game.

Regisseur Anton Lavrushkin heeft namelijk recent wat promotionele afbeeldingen online gezet die bedoeld zijn “voor THQ Nordic en de Darksiders franchise”. Het personage dat wordt afgebeeld, zou wel eens Lilith kunnen zijn, degene die de Nephilim maakte en de vier ruiters van de Apocalyps hielp in de vorige games. Of we daadwerkelijk met Lilith zullen kunnen spelen, is nu uiteraard de vraag.

We houden jullie op de hoogte van alle nieuwtjes!