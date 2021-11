Call of Duty is een zeer langlopende franchise die af en toe met nieuwe elementen aan komt zetten. Een van deze elementen die jaren terug geïntroduceerd werd, is de Zombies modus. Door Treyarch bedacht en toegevoegd als een originele extra modus, die voor een royaal knalfestijn zorgt. Door middel van puzzels, overleven en samenwerken boek jij of je hele team progressie terwijl je een verhaal volgt. Hoewel dit verhaal veelal geen Oscar verdient, is het erg vermakelijk als we de fans erop moeten geloven. Eigenlijk mag je best stellen dat Zombies een waar fenomeen is binnen de Call of Duty franchise, en het is daarom ook niet verrassend dat Call of Duty: Vanguard dit voortzet.

Velen van jullie die hier geïnteresseerd in zijn, zullen ongetwijfeld al een hoog aantal zombies neergemaaid hebben in ‘Der Anfang’. Dit zette ons wel aan het denken, want niet iedereen heeft interesse in de zombie content van de Call of Duty games, maar ondertussen ben je technisch gezien wel een paar centen kwijt aan deze content, die je misschien niet eens de kans zal geven. Zo komen we terecht bij Warzone. Niet iedereen hoeft aangetrokken te zijn om een Battle Royale te spelen en geven liever de voorkeur aan de traditionele multiplayer van Call of Duty. Zo is Warzone ook een free-to-play keuze voor gamers die er de behoefte aan hebben. Zo hoef je ook geen geld uit te geven aan de core game, maar je kan wel spelen wat je precies leuk vindt.

Waarom zou dit niet ook kunnen werken voor de Zombies content? Vandaar eigenlijk ook de stelling van deze week of Zombies niet dezelfde behandeling zou moeten krijgen als Warzone. Extra optionele content, waaraan continu gewerkt kan worden door een toegekend team dat op periodieke wijze deze modus van meer en extra content voorziet. Liefhebbers kunnen zo altijd hun hart ophalen, zonder dat de core games een verplichting zijn om aan te schaffen. Dit maakt het toegankelijker om aparte segmenten van Call of Duty op een manier te bereiken zonder dat het met content komt die je niet wenst en vice versa.

Sterker nog, het zal ons eigenlijk niks verbazen als elk aspect van Call of Duty op een gegeven moment los te verkrijgen zal zijn, en dat men enkel koopt waar hij of zij interesse in heeft. Bijvoorbeeld losse singleplayer campagnes aanschaffen als men enkel hier zin in heeft, maar natuurlijk ook enkel multiplayer componenten als dit uitsluitend gewenst is voor het vertier. Met andere woorden: het opdelen van de primaire onderdelen en dat los aanbieden. Warzone heeft bewezen dat het lucratief is en dat het verdienmodel genoeg in het laatje brengt om hetzelfde te rechtvaardigen voor de Zombies content, waardoor liefhebbers van die modus in dit perspectief nóg meer krijgen.

Wat vinden jullie? Moet Zombies altijd een deel blijven van de Call of Duty franchise zoals het nu is, of zou het prima een aparte behandeling kunnen krijgen zoals een Warzone dat nu eigenlijk heeft? Laat het weten in de comments hieronder en laat ook vooral weten of je de game inmiddels in huis hebt!