Eerder dit jaar konden we al melden dat Netflix de eerste stappen ging zetten in de wereld van videogames en dat men zich in eerste instantie gaat richten op de mobiele markt. Het streamingsplatform heeft nu ook de daad bij het woord gevoegd, want de eerste titels worden nu over de hele wereld uitgerold, aldus Mike Verdu op de website van Netflix.

Zoals gezegd zijn de games gericht op de mobiele markt en voor nu is de extra dienst alleen beschikbaar op Android telefoons. Je hoeft geen extra kosten te betalen om van de dienst te genieten: je huidige abonnement volstaat. Tevens zegt Netflix dat er geen advertenties of in-app aankopen aanwezig zijn.

Het aanbod is op dit moment (nog) vrij beperkt, maar een aantal titels hebben gelukkig wel het Netflix-tintje: Stranger Things: 1984 en Stranger Things 3: The game, bijvoorbeeld. Ook kun je aan de slag met Teeter Up, Shooting Hoops en Card Blast.