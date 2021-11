Ghost Recon: Breakpoint heeft na zijn release de nodige controverse gekend, maar lijkt momenteel toch een deftige fanbase te hebben opgebouwd. Dit weekend hoopt Ubisoft deze groep mensen aan te dikken. Breakpoint is namelijk van vandaag tot 8 november gratis speelbaar.

Als je de game wilt uitproberen, is dit weekend dus het uitgelezen moment. Hieronder vind je een overzicht van tijdstippen per locatie, zodat je alle info bij de hand hebt. Tevens heb je toegang tot Operation Motherland, dat eerder deze week is gelanceerd.