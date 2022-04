Ubisoft is een ster in het ondersteunen van z’n games en zo heeft Ghost Recon: Breakpoint langdurig de aandacht gekregen van de ontwikkelaar. Zo is de game van diverse extra features voorzien op basis van community feedback en natuurlijk zijn er de nodige in-game evenementen geweest, en meer.

Er komt echter ooit een einde aan en dat einde is nu hier. Ubisoft heeft aangekondigd dat ze stoppen met de ondersteuning van de game. Dit wil zeggen dat er niet langer updates voor de game uitkomen en ook qua extra content is het gedaan.

De servers blijven overigens nog voor geruime tijd online, dus het zal gewoon mogelijk zijn om de game met je vrienden te blijven spelen.