Slecht nieuws voor alle golffanaten onder ons, EA Sports PGA Tour zal niet verschijnen in de lente van 2022, zoals eerder aangekondigd. Wanneer de game wel zal verschijnen is niet bekend. Dit blijkt uit een rapport over de laatste financiële resultaten van uitgever EA.

EA Tiburon, de ontwikkelaar van sporttitels als NBA Live en Madden, is degene die deze game in goede banen moet leiden. Zo zullen ze EA Sports PGA Tour voor het eerst naar de Frostbite engine brengen, zoals ze ook gedaan hebben met hun andere titels.

Klinkt op zich goed, maar we weten verder nog weinig over de titel. Wat de reden voor het uitstel is, is niet bekendgemaakt. In de tussentijd zou je je echter bezig kunnen houden met de golfgame van concurrent 2K, PGA Tour 2K21, waarvan je hier de review kan terugvinden.