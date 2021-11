Bright Memory: Infinite komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar alleen bezitters van het laatstgenoemde platform zullen op 11 november met de game aan de slag kunnen. De consoleversies volgen namelijk later. Als je nog twijfelt of deze game iets voor jou is, dan kan een nieuwe gameplayvideo van IGN je misschien helpen.

Bright Memory: Infinite is een actie/hack ’n slash-titel die qua gameplay te vergelijken is met de Shadow Warrior-serie. Je gebruikt een zwaard en verschillende schietijzers om je vijanden te lijf te gaan en dat resulteert in snelle, chaotische actie.

Hieronder kan je de video zien, waarin meer dan 14 minuten aan gameplay wordt getoond.