Om online te kunnen gamen op de Nintendo Switch is het een vereiste om een abonnement af te sluiten, net zoals op de PlayStation en Xbox het geval is. Het heet simpelweg Switch Online en Nintendo heeft nu bekendgemaakt hoeveel mensen gebruikmaken van dit abonnement. Met bijna 93 miljoen verscheepte consoles en iets minder verkocht, blijkt dat meer dan één derde abonnee is.

Het totale aantal gebruikers van Switch Online is de 32 miljoen voorbij. Dit gaat dan zowel om het basispakket, alsook om gamers die het Uitbreidingspakket erbij hebben genomen. Dit pakket is sinds oktober beschikbaar en geeft toegang tot Nintendo 64 en SEGA Mega Drive klassiekers.

Nintendo heeft tevens aangegeven dat ze de waarde van het abonnement willen blijven vergroten om zo nog meer spelers aan te trekken. Naast uitbreiding mag er ook een verbetering verwacht worden, maar op welke manier dat precies geïnterpreteerd mag worden is niet duidelijk.