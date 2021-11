Ontwikkelaar XSEED Games en uitgever Marvelous Europe maken bekend dat Rune Factory 4 Special een releasedatum heeft gekregen. In de onderstaande trailer kun je zien dat de game op 7 december voor de PlayStation 4, Xbox One en pc uitkomt. Daarnaast bevat deze uitgave de “Another Episode” DLC, een Newlywed Mode en een nieuwe moeilijkheidsgraad genaamd ‘Hell’.

Rune Factory 4 kwam in 2012 voor de Nintendo 3DS uit. Maar liefst acht jaar later lanceerde de game in 2020 voor de Nintendo Switch. Het is overigens onbekend of deze nieuwe uitgave uiteindelijk ook naar de Nintendo Switch komt. Naar verluidt gaat de game dertig euro kosten en daarnaast is XSEED ook hard aan het werk om Rune Factory 5 naar het Westen te brengen in 2022.