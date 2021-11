Amy Hennig – bekend van de originele Uncharted trilogie – werkt momenteel samen met ontwikkelaar Skydance aan een singleplayer Marvelgame, al weten we niet precies rond welk(e) Marvelpersonage(s). Een recente aflevering van Kevin Smiths Fatman Beyond podcast lijkt echter een tipje van de sluier op te lichten en het aantal potentiële kanshebbers aanzienlijk te verkleinen.

Smiths medepresentator, Marc Bernardin, is namelijk geen onbekende in comic book land en werkt mee aan de mysterieuze titel van Hennig. Volgens Smith – die door Bernardin op de hoogte gebracht is – werd de juiste IP vrijwel onmiddellijk in chat geraden. Dat is nog altijd redelijk vaag, al leek de chat in kwestie op dat moment vooral Ant-Man en Fantastic Four naar voren te schuiven.

De kans is dus bestaande dat Hennig en Skydance binnenkort een Ant-Man of Fantastic Four game aankondigen. Welke geniet jouw voorkeur?