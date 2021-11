Konami heeft laten weten dat ze Metal Gear Solid 2 en Metal Gear Solid 3 tijdelijk uit verschillende digitale winkels halen. Dit gebeurt vandaag en de reden daartoe is dat de uitgever de licenties die op de games van toepassing zijn moet vernieuwen. Met andere woorden: de contracten verlopen vandaag en Konami zal dit zakelijk eerst even moeten afhandelen alvorens de games weer opnieuw te koop aangeboden mogen worden.

Zodra dit zakelijke gebeuren geregeld is, zullen beide games weer terugkeren in de digitale shops. De games zullen dan weer te verkrijgen zijn voor zoal de PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo 3DS en meer. Hieronder een lijstje van alle varianten van de games die vanaf vandaag voor bepaalde tijd niet verkrijgbaar zijn. Als je deze games in bezit hebt, dan kan je ze natuurlijk wel gewoon downloaden.

PlayStation 3

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition

Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition

Metal Gear Solid HD Edition

PS Vita

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition

Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition

Metal Gear Solid HD Collection

PlayStation Now

Metal Gear Solid HD Collection

Xbox 360

Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3

Nintendo 3DS

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D

