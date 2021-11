Call of Duty: Vanguard is net een paar dagen uit en in de tussentijd zijn er al de nodige details van Call of Duty: Modern Warfare 2 gelekt. Die game zou naar verluidt eind volgend jaar moeten verschijnen, wat erg plausibel klinkt. Dit immers vanwege het feit dat het eerste deel in 2019 uitkwam. Maar inmiddels kunnen we zelfs nog wat verder kijken.

RalphsValve is in de Call of Duty scene een leaker met een goede reputatie wat betreft correcte informatie. Hij heeft op Twitter nu een Black Ops afbeelding gedeeld met daarbij de tekst “2023”, waarmee hij aangeeft dat de Call of Duty voor dat jaar weer een Black Ops deel betreft.

Volgens deze persoon speelt dit nieuwe deel zich in de toekomst af, de setting zou vergelijkbaar zijn met die van Battlefield 2042. Verdere details worden helaas niet gedeeld. Als we terugkijken op het verleden, dan is een nieuwe Black Ops erg goed mogelijk. Treyarch is immers in 2023 weer aan de beurt als het op de roulatie van ontwikkelaars aankomt.

Neem het desalniettemin met een korreltje zout.