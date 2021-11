Eerder dit jaar werd Lies of P aangekondigd met een zeer mysterieuze trailer, die ons stiekem deed denken aan games als Bloodborne en Dark Souls. De nieuwste gameplay trailer maakt dit gevoel nog sterker!

Daarnaast komt er ook een beetje Dishonored om de hoek kijken, waarbij het lijkt alsof men heel veel elementen van andere games heeft ‘geleend’ en die op een prima manier implementeert in ‘Lies of P’. De algehele sfeer gecombineerd met de gameplay is enorm duister, wat goed past bij het verhaal dat grotendeels ge├»nspireerd is op het originele verhaal van Pinokkio, geschreven door Carlo Collodi in 1883.

De onderstaande beelden laten pre-alpha gameplay zien, wat uit een vroeg stadium van de ontwikkeling komt. De game staat gepland voor een release in 2023, dus we zijn er bij lange na nog niet. Voor pre-alpha beelden ziet het er wel al supertof uit, dus we zijn zeer benieuwd wat ontwikkelaar Round8 Studio nog meer uit de mouw weet te schudden de aankomende tijd.