Soms worden er games aangekondigd, die uiteindelijk nooit uitkomen. Er worden echter ook titels geannuleerd waarvan – buiten de ontwikkelaar en uitgever zelf – niemand het bestaan afwist. Daar wil later wel eens iets van online verschijnen, zoals nu het geval is.

Het gaat ditmaal om een Batman-titel, die nooit is afgerond. Dankzij freelance concept artist Goran Bukvic, zijn er wat tekeningen naar buiten gekomen. Deze laten een beetje zien welke richting de game op zou gaan.

Het concept art toont zowel een oude als een jonge Batman, iets wat we nog niet hebben gezien in een game van de bekende superheld. De insteek van deze geannuleerde game doet een beetje denken aan de Batman of the Future animatieserie. Hierin hangt een oudere Bruce Wayne gedwongen zijn superheldenpak aan de wilgen en leidt hij een tiener op als nieuwe Batman.

Helaas zullen we nooit weten hoe het spel er uiteindelijk uit zou komen te zien. Het enige wat we hebben is het concept art, dat je hieronder kunt bekijken.