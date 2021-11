(Partnered content) | Het Sonos ecosysteem – Sonos is bijna niet meer weg te denken. Of dit nou in de winkels is of in je eigen huiskamer, het merk is zowat ingeburgerd in het woordenboek. Het zijn stijlvolle producten die je op een alledaagse basis het broodnodige geluid moeten bieden. Zo is het heel toegankelijk in gebruik met verschillende opstellingen voor muziek, maar tegenwoordig kan je vele Sonos producten ook gebruiken in combinatie met films én natuurlijk games. In dit artikel geven we een kort overzicht van wat Sonos precies is, biedt en waarom het voor jou misschien interessant kan zijn (of juist niet).

Wat is Sonos?

Het is heel flauw om te beginnen dat Sonos een symmetrische merknaam is, maar het is wel zo. De producten van Sonos zijn erg stijlvol en erg strak vormgegeven. Hoewel het logo gewoon het merknaam uitgeschreven is, is het ook nog eens een palindroom wat erg netjes oogt op alle producten, die erg modern en strak zijn vormgegeven. Het ziet er naar uit dat niet alleen de looks slick zijn, maar ook het gebruik. Dit was tevens de visie van John MacFarlane: een draadloze service aanbieden voor de consument. Als je kijkt naar wat Sonos allemaal te bieden heeft, kunnen we vaststellen dat ze daar aardig in zijn geslaagd. Maar om niet teveel op de zaken vooruit te lopen, kijken we even kort hoe het allemaal is begonnen.

Het is alweer 19 jaar geleden toen het bedrijf Sonos werd opgericht, in 2002. Dit Amerikaanse bedrijf werd opgericht door, zoals eerder al genoemd, John MacFarlane, maar ook Craig Shelburne, Tom Cullen en Trung Mai. Tegenwoordig wordt het bedrijf draaiende gehouden door Patrick Spence. Sonos specialiseert zich in verschillende audio producten voor het luisteren naar muziek en door de jaren heen is dit assortiment uitgebreid met producten die ook voor andere soorten content gebruikt kunnen worden. Het is dan ook niet zo gek dat Sonos op korte termijn niet uit het straatbeeld zal verdwijnen. Dit komt dankzij de vele samenwerkingen met verschillende partijen, die Sonos producten van verschillende externe (muziek) services voorzien.

Samenwerkingen en de app

Want ja, de hoeveelheid services waar Sonos mee samenwerkt, dat zijn er nogal wat. Denk natuurlijk aan Spotify, maar ook Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Qobuz en meer. Hiermee proberen ze het voor de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken om je favoriete streamservice voor muziek te gebruiken via de Sonos app. Deze app is namelijk vrij uitgebreid en essentieel voor het ecosysteem. Je kunt via de app namelijk al je apparaten registreren, maar ook configureren. Denk aan kleine geluidstweaks, aangeven welke apparaten met elkaar moeten samenwerken of juist niet, of ook precies aangeven in welke kamer welke speaker staat. Via deze app kan je dus de verschillende producten besturen en tevens de externe apps bedienen. Daarnaast heeft Sonos een eigen radiostation (Sonos Radio) dat de nodige muzieknummers en podcasts aanbiedt.

Zoals je merkt is er aan alles gedacht. Alles moet makkelijk en als je dus voorzien bent van verschillende Sonos producten, kan je eigenlijk een set-up creëren naar eigen smaak en behoeftes. Dat is eigenlijk ook de kracht van Sonos. Het valt echter aan te raden de app via een iPhone te gebruiken. Denk hier bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om gebruik te maken van de kamerconfiguratie: het kalibreren van het geluid qua plaatsing in de ruimte via de app/smartphone. Voor de rest kan iedere consument zorgeloos van de service genieten die Sonos via de app aanbiedt. Zo makkelijk dat je eigenlijk niet eens hoeft op te staan van je bank. Stemgestuurde software, zoals Google Assistent en Amazon Alexa worden ondersteunt, maar als je ook gebruik wilt maken van Siri, behoort dit eveneens tot de mogelijkheden.

De verschillende draadloze producten

Je kan dus verschillende speakers in je huis ophangen (bijvoorbeeld met de In-Wall of In-Ceiling-speakers) en ervoor zorgen dat je overal hetzelfde geluid kan laten weerklinken of apart van elkaar. Dit ecosysteem zorgt ervoor dat je elk soort geluid op elke manier kan inzetten. Zo kan je ook buiten de Outdoor speakers ophangen, dus heb je binnen en buiten altijd een feestje. De Sonos One (SL) speakers kan je gebruiken als een soort basis stereo set en de Sonos Five als een enkele speaker. Heb je niet zoveel zin in een ingewikkelde set-up, dan kan je natuurlijk ook voor iets makkelijks gaan. De Sonos Move is een wat grotere speaker die draadloos (Wi-Fi & Bluetooth) te gebruiken is, zowel binnen als buiten. Mocht deze ongeveer 3 kilo wegende boemblaffer teveel van het goede zijn, dan heb je ook nog de keuze uit een Sonos Roam. Een stuk kleiner, maar doet precies hetzelfde. Een portable speaker zoals je dat eigenlijk van alle merken ook wel kan verwachten. Wat de Move en Roam met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal tegen een spatje water kunnen en stofbestendig zijn.

Voor een rustig avondje op de bank heb je natuurlijk ook een meer klassieke set-up. Ben je een filmliefhebber, dan kan je ook een van de soundbars van Sonos onder je tv leggen. Dit volstaat voor de meeste mensen wel, maar je hebt natuurlijk de keuze om ook dit naar je eigen behoeftes uit te breiden. Je kan dus extra speakers links en rechts achter plaatsen en deze opstellingen nog eens extra aandikken met de Sonos Sub en Amp. Dit hele pakket resulteert in een surround set-up met een minimaal aantal kabels en weinig hoofdpijn bij het instellen. Normaal gezien heb je ongeveer 6 speakers en een receiver nodig, wat nu maar 4 onderdelen zijn met dus minder kabels. Het gaat vooral om het gemak en dat weet Sonos in deze op een fijne manier te bieden.

Prima te gebruiken met verschillende soorten content

Sonos heeft een zeer breed assortiment. Omdat je alles met elkaar kunt combineren en op elkaar af kan stellen, kan je een set-up creëren die exact zal voldoen aan je behoeftes. Zo kan je een set-up bij elkaar rapen om je muziek uit elke hoek van het huis te laten klinken, maar je kan ook een thuisbioscoop opstellen die er slick en modern uitziet. Vergeet natuurlijk niet dat je er ook prima mee kunt gamen. Een kwestie van aan en gaan, en de soundbar doet de rest. Dus wat voor soort consument je ook bent, Sonos zal altijd wel iets in het assortiment hebben waarmee je vooruit kan.