Op 3 december kunnen na Nintendo DS- en Wii-bezitters ook gamers met een Nintendo Switch kennismaken met de Big Brain Academy-serie. In Japan is er een nieuwe video verschenen die laat zien wat je van het spel kunt verwachten. Deze video check je onder dit bericht.

Nu moet je Japans kunnen begrijpen om exact te weten wat er wordt verteld in de video van Big Brain Academy: Brain vs. Brain, maar de beelden laten op zichzelf al genoeg zien om te kunnen begrijpen wat je in het spel zoal te doen krijgt.

Het nieuwste deel in de serie laat je wederom je hersens kraken en ditmaal is er een multiplayer aanwezig. Je kunt dus strijden tegen je vrienden/vriendinnen om zo te zien wie het slimst is.