Als je van de Xbox app gebruikmaakt op je pc, dan komen je geïnstalleerde games automatisch in de WindowsApps folder terecht. Binnenkort kan je echter zelf bepalen in welke map je de games installeert, en dat is prettig.

Jason Beaumont, Xbox partner director of experiences, heeft in een interview met The Verge laten weten dat zij de Xbox app voor de pc meerdere en gemakkelijkere mogelijkheden willen geven. Er komt dan ook een update waardoor je zelf kan aangeven in welke folder je games moeten installeren.

“With great PC games like Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5, and Halo Infinite on day one with Game Pass, we wanted to provide players with more options to customize their experience in the Xbox app. We’ll continue to share updates as we launch additional features.”

Deze nieuwe feature is niet alleen gebruiksvriendelijk, het opent waarschijnlijk ook de deuren voor eventuele mods voor de opgeslagen titels, aangezien je zelf een map aanwijst. Of dit ook daadwerkelijk mogelijk zal zijn is nog niet bekend.