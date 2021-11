In augustus werd door Microsoft aangekondigd dat Halo Infinite speciale aandacht zou krijgen door middel van unieke edities met betrekking tot hardware. Zo is zowel de Elite Series 2 controller als de Xbox Series X console voorzien van een leuke Halo skin en dit is uiteraard een must-have voor de ultieme fans van de franchise. De console verschijnt eigenlijk pas op 15 november, maar een geluksvogel heeft er al eentje weten te bemachtigen.

In de onderstaande video laat hij de Xbox Series X Halo Infinite editie uitgebreid zien. Net als voorgaande speciale console edities, is ook deze voorzien van een uniek startgeluidje dat je aan het einde van de video zou kunnen horen. De video is volledig in het Spaans en we raden aan door de video heen te scrollen wil je alle details van de console zien.

De tweede video toont ook de Elite Series 2 Halo Infinite controller op een duidelijke manier.