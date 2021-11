Sinds afgelopen week is de Twitch app te downloaden op de Nintendo Switch. Daarvoor was het al langer mogelijk om de YouTube app te installeren op je Nintendo console om zo een filmpje hier en daar te kunnen bekijken. Nu Twitch erbij is gekomen is het weer tijd om voor andere apps te smeken bij Nintendo. Hoewel Nintendo niet stil zit, valt er nog een hoop te winnen op dit gebied.

Voordat de Twitch app van de week in de eShop beschikbaar werd gesteld, konden Pokémon fans al van een andere service profiteren. Pokémon TV, die tevens ook te gebruiken was op de 3DS, keerde terug naar de Nintendo Switch voor extra entertainment om te consumeren op je console. Waar de rest van het internet natuurlijk nog steeds op zit te wachten, is natuurlijk de mogelijkheid om Netflix, Amazon Prime of Disney+ te kunnen gebruiken op de hybride console van Nintendo.

Dit zou natuurlijk ideaal zijn, om niet alleen onderweg je favoriete serie of film te kunnen bekijken. In je bed of op de wc is het ook een fijn apparaat om via het 6.2” scherm te kijken naar de laatste Netflix hits. Zeker als je recent nog een Nintendo Switch OLED hebt aangeschaft, kan je meepraten over het prachtige (7”) scherm dat Nintendo erin heeft verwerkt. Stel je eens voor, ‘gezellig’ op de bank bij je schoonmoeder de nieuwe Boba Fett aflevering bekijken op Disney+. Dat zou eigenlijk een gegeven moeten zijn inmiddels, toch?

Zo is de stelling van deze week dat Nintendo meer apps moet lanceren op de Nintendo Switch. Zeker nu de Nintendo Switch OLED in de schappen ligt en er een extra nadruk ligt op portable gebruik. Je wilt immers zoveel mogelijk genieten van het OLED scherm. Het is dan helemaal niet gek om juist streamingservices aan te bieden. Sterker nog, het is best vreemd dat Netflix nog niet beschikbaar is, want dat was bijvoorbeeld wel een optie op de WiiU. Daarom pleiten we voor een Netflix app.

Netflix is immers ook op de games toer gegaan en nu al heb je een interactieve Minecraft serie op de service. Gezien de doelgroep die Nintendo onder andere flink weet te voorzien van content, is het niet verkeerd om op deze manier dit toegankelijker te maken. Sterker nog, waarom niet een samenwerking tussen de twee omtrent dit soort interactieve content? Wat vinden jullie, moet Nintendo ervoor zorgen dat op korte termijn meerdere apps beschikbaar gesteld worden in de eShop? En dan met name streaming services voor films (maar ook bijvoorbeeld muziek)? Laat het weten hieronder in de comments!