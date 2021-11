Elke week worden er twee gratis games aangeboden in de Epic Games Store. De titels die volgende week beschikbaar worden gesteld zijn nu al bekendgemaakt door de aanbieder van het platform.

Op 18 november kunnen pc-bezitters Never Alone en Guild of Dungeoneering gratis downloaden. De eerstgenoemde game is een puzzel/platformer, waarin je speelt als Nuna, die samen met haar vos de oorzaak probeert te vinden van een ‘eeuwige’ sneeuwstorm.

Guild of Dungeoneering is een turn-based dungeon crawl RPG. Deze titel schotelt je een originele twist op het genre voor. Je bestuurt namelijk niet de held, maar je bouwt de kerkers om hem heen.