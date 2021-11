Fans van Splinter Cell willen heel graag een nieuw deel in hun favoriete serie, maar Ubisoft geeft al een aantal jaar geen gehoor. Hoewel, geruchten wijzen op een nieuwe Splinter Cell die in de maak zou zijn, maar officieel is dat niet bevestigd.

Als pleister op de wond die het lange wachten heet, heeft Ubisoft een leuk extraatje beschikbaar gesteld. Ben je in het bezit van een pc, dan kan je nu Splinter Cell: Chaos Theory gratis downloaden vanuit de Ubisoft Store. Dit doet men om het 35-jarige bestaan van de Franse ontwikkelaar/uitgever te vieren.

De actie duurt tot en met 25 november, dus wees er op tijd bij als je de game graag wilt spelen. Hieronder een trailer om een indruk te krijgen.