Microsoft had deze week behoorlijk wat nieuws om te delen. Zo hebben ze 70 titels toegevoegd aan het backwards compatibility programma, de multiplayer van Halo Infinite werd als beta vroegtijdig uitgebracht en ze hebben een documentaire aangekondigd, waarin teruggeblikt wordt op 20 jaar Xbox.

Dat is nog niet alles, want ze hebben ook laten weten dat het vanaf nu mogelijk is om Xbox Game Pass games via de cloud op je Xbox console te spelen. Als je een Xbox Game Pass Ultimate abonnee bent, kun je dit nu via de Xbox Cloud Gaming beta doen.

Op deze manier kun je Xbox Game Pass games uitproberen voordat je ze installeert, wat dus enigszins tijd en ruimte scheelt. Het is via deze feature tevens mogelijk om Xbox Series X|S games op de Xbox One te spelen, hoewel de selectie beperkt is.