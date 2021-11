Eerdere geruchten wezen al op een voortijdige release van de Halo Infinite multiplayer en zojuist heeft Microsoft aangekondigd dat dit inderdaad het geval is. De multiplayer is nu te downloaden en te spelen, al is het wel in de vorm van een beta. Dat vormt echter geen rem op de content, want alles wat oorspronkelijk bij de release inbegrepen zou zitten, is nu al beschikbaar.

Tevens is het eerste seizoen live en alle voortgang die je boekt in de multiplayer, zal automatisch meegaan naar de officiële release. Hoewel het dus een beta betreft, is de multiplayer met andere woorden in zijn geheel enkele weken eerder uitgebracht dan aanvankelijk gepland.

De volledige release van Halo Infinite staat op de planning voor 8 december.