Als je het over de zogenaamde ‘development hell’ hebt, kan je Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 als ultieme voorbeeld gebruiken. De game stond oorspronkelijk voor 2020 op het programma. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder, heeft de titel nog steeds geen releasedatum en vangen we van achter de schermen weinig bemoedigende berichten op.

Al lijkt dat nu toch stilaan te veranderen. Nadat ontwikkelaar Hardware Labs van het project gehaald werd, schoof uitgever Paradox Interactive de game door naar een onbekende studio. Nu horen we dat Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 effectief progressie aan het maken is. Zowel de releasedatum als de ontwikkelaar blijven echter in nevelen gehuld.

“We prefer to give the studio a situation where they can focus fully on the game development, and not having to address fans reaching out to them. So therefore we have so far not disclosed the name of the studio and we are very happy to keep it that way for still some time.”