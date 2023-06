Het mag gerust gezegd worden dat de ontwikkeling van Vampire: The Masquarade – Bloodlines 2 een regelrechte nachtmerrie is. Zo vertrokken er mensen uit hoge posities bij de oorspronkelijke ontwikkelaar Hardsuit Labs en enige tijd later werd de game volledig aan een andere ontwikkelaar overgedragen. De voortgang van de ontwikkeling lijkt nu wat beter te gaan, maar uitgever Paradox Interactive begrijpt dat veel fans al lang aan het wachten zijn.

Omdat de game al lang in ontwikkeling is, gaat de content voor pre-orders ook veranderen. Om die reden geeft de uitgever iedereen met een pre-order op een fysiek exemplaar – inclusief de Collector’s Edition – zijn of haar geld terug. De digitale pre-orders voor de First Blood, Unsanctioned en Blood Moon Edition blijven wel staan, maar mensen met één van deze pre-orders kunnen eventueel ook hun geld terugkrijgen.

Vervelend nieuws natuurlijk, maar de game zal wel opnieuw onthuld worden in september dit jaar volgens het onderstaande statement. Het is nog steeds niet duidelijk welke ontwikkelaar er werkt aan Vampire: The Masquarade – Bloodlines 2, maar dat zal rond die tijd ook wel kenbaar gemaakt worden. Er zijn ook wat nieuwe screenshots onthuld die je hieronder kunt bekijken.

Dear Bloodlines fans,

It’s been quite a while between updates while we’ve had our heads down working on the game. We remain just as dedicated to delivering a great Vampire: The Masquerade – Bloodlines game as we were when we announced, and are looking forward to showing you more in September this year.

We acknowledge it was a long time ago that many of you pre-ordered Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. As development continues, we will be updating the game’s editions and bonus content, and we want to provide the best value to those of you who supported us via digital pre-order after all this time. We are thus offering refunds to anyone who has pre-ordered any edition of Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. As part of this process, we are proactively refunding all pre-orders of physical products, including the Collector’s Edition. The digital versions of the First Blood Edition, Unsanctioned Edition and Blood Moon Edition remain, but can be refunded if you choose.

We’re excited to show you more and hope to have all of you with us in September when we reveal more. We know you are eager to see how the game is coming along so we’ve put together a fresh batch of screenshots to share with you.

For more information about refunds and how to submit your request, please visit our FAQ.