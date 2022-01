De games van 2022 | Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Hoe maak je een vervolg op een game die in de pc-gaming community onderhand een legendarische status heeft? Dat is de vraag die Paradox Interactive zichzelf waarschijnlijk heeft gesteld alvorens ze aan het vervolg op Vampire: The Masquerade – Bloodlines begonnen. Het ontwikkeltraject van deel twee gaat dan ook niet over rozen. De oorspronkelijke ontwikkelaar Hardsuit Labs heeft een stap terug moeten nemen en nu ligt het vervolg in handen van een nader te benoemen ontwikkelaar. Wel gaf Paradox Interactive recent nog aan tevreden te zijn met de vooruitgang die er geboekt is tijdens de ontwikkeling, wat ons doet hopen dat we dit jaar meer van deze titel te zien krijgen.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Mocht je het origineel uit 2004 niet hebben gespeeld, dan willen we je alsnog van harte aanraden om die eens een keer uit te proberen. Een dusdanig oude game krijg je op de meeste pc’s of laptops wel aan de praat, plus het feit dat er een zéér actieve modding community is die er voor heeft gezorgd dat de game prima draait op alle moderne hardware. Troika Games was een ontwikkelaar opgericht door drie ontwikkelaars die vroeger aan de oorspronkelijke Fallout-games hebben gewerkt. Vampire: The Masquerade – Bloodlines was een game die in 2004 op een bepaalde manier zijn tijd ver vooruit was, maar daardoor ook wat naast zijn schoenen is gaan lopen en met veel bugs op de markt werd gezet. Een first person RPG met uitgebreide dialogen gemaakt in de Source engine was in 2004 namelijk nogal een prestatie te noemen.



Troika Games ging ten onder, maar dat weerhield de fanbase van deze game er niet van om zo veel mogelijk problemen in de game op te lossen en de oorspronkelijk ruwe diamant te verfijnen naar iets wat tot op heden wordt gezien als een erg sterke RPG. De nieuwe ontwikkelaar die op dit project is gezet, ervaart vast en zeker een behoorlijke druk, maar de fundering van wat Hardsuit Labs heeft gelegd blijft behouden. En wat wij van die game hebben gezien zag er in onze ogen absoluut goed uit. Een levendige stad met diverse vampier clans om alle ins en outs over te weten te komen én een naam voor jezelf maken in de onderwereld. Sign us up…

Voorlopige verwachting: Ondanks dat ons enthousiasme voor deze titel groot is, mogen ook wij niet naast onze schoenen gaan lopen. Hoewel Paradox Interactive aangeeft tevreden te zijn met de vooruitgang van de ontwikkeling, heeft het wel wat lopen rommelen aan de kant van de ontwikkeling. Dit kan voor een teleurstelling zorgen, maar titels als Psychonauts 2 (met oneindige funding vanuit Microsoft) bewijzen precies het tegendeel. In die zin blijven we toch optimistisch, omdat het bronmateriaal van Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zo ontzettend tof is. We hopen dat de huidige ontwikkelaar de legacy in stand houdt en met een prachtig vervolg komt dit jaar.