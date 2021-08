Review | Psychonauts 2 – Als we het hebben over legendes in de gamingindustrie, mag wat ons betreft Tim Schafer direct in dat rijtje. Schafer was verantwoordelijk voor een hoop klassiekers uit de stallen van LucasArts, zoals Full Throttle en Grim Fandango. Het tijdperk van point & click adventures ging echter op zijn retour en LucasArts besloot om zich bijna volledig te focussen op Star Wars games. Dat deed Schafer een nieuwe studio genaamd Double Fine starten. Gigantische successen op commercieel gebied heeft de studio niet echt weten te bereiken, maar de games uit de stallen van Double Fine konden wel altijd rekenen op hoge cijfers bij de pers. Zo ook de eerste Psychonauts, inmiddels een cult-klassieker. Na zestien lange jaren is er dan eindelijk een vervolg in de vorm van Psychonauts 2. De grote vraag is natuurlijk of dit vervolg een puntje kan zuigen aan de cult-status van zijn voorganger.

Going back in

Psychonauts 2 gaat direct verder waar Psychonauts in de Rhombus of Ruin stopte. Dit was een tussendeel dat in 2017 verscheen voor PlayStation VR. De Psychonauts zitten in het brein van Dr. Loboto, die voor een onbekende opdrachtgever het hoofd van de Psychonauts had gekidnapped, Truman. Tevergeefs proberen ze de opdrachtgever van Loboto te achterhalen, alleen Loboto heeft zo veel angst voor zijn opdrachtgever, dat ze op geen enkele manier de informatie bij hem los weten te peuteren. De Psychonauts keren terug naar het hoofdkwartier om verdere stappen te ondernemen, waar onze held Raz niet onthaald wordt op de manier waarop hij had gehoopt.

Samen met Sascha, Milla en Coach worden ze op het hoofdkwartier begroet door Agent Forsythe. Deze vrouw is de baas wanneer Truman niet aanwezig is. Zij heeft allesbehalve respect voor wat Raz gedaan heeft voor de Psychonauts en probeert hem in eerste instantie af te schepen. Na wat gedrang van Raz besluit ze hem een stage aan te bieden. Raz wordt dus weer tussen de andere aspirant-Psychonauts geplaatst en zal zichzelf opnieuw moeten bewijzen om zijn ware droom uit te laten komen: zichzelf een Psychonaut mogen noemen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog het mysterie van wie nou Loboto’s opdrachtgever is, iets wat ook Raz heel graag wil ontrafelen.

Lekker gewoon gebleven

Goed, Psychonauts is natuurlijk allesbehalve gewoon. Geheime agenten die het brein van een ander induiken om zo informatie los te peuteren en, indien nodig, deze persoon te breken. Psychonauts 2 is net als het eerste deel een 3D platformer. En een verdomd goede, als je het ons vraagt. Psychonauts 2 moet het niet per se hebben van innovatieve 3D platform-gameplay, maar eerder van alle foefjes die erbij komen kijken. Raz heeft namelijk een hoop psi-powers tot zijn beschikking, waarmee hij van punt A naar punt B beweegt. De meeste Psychonauts hebben een specialisatie in bijvoorbeeld Levitation, waarmee zij zich door de lucht kunnen bewegen, of Clairvoyance, waarmee ze door andermans ogen kunnen kijken. Raz is een manusje van alles en kan van alles wat.

Door opdrachten voor jouw stage te voltooien, gaat jouw rank omhoog. Gepaard daarmee krijg je punten die je kan investeren in bepaalde krachten, om deze te leren of sterker te maken. Gepaard met het vrijspelen van deze krachten, kent Psychonauts 2 ook wat backtracking. Je zal in de levels bepaalde collectables zien zweven, waar je tijdens jouw eerste playthrough nog niet bij kan komen. Het loont dus om later levels opnieuw te spelen, mits jij alles in de game wilt verzamelen, iets wat wij overigens van harte aan kunnen raden. Deze collectables zorgen er namelijk ook voor dat onder andere jouw rank stijgt en je dus weer nieuwe krachten vrijspeelt, die je nodig hebt om in andere levels al deze collectables te verzamelen.

Een hoop bekende vijanden uit het eerste deel maken ook hun terugkeer in Psychonauts 2. De standaardvijanden zoals de Censors en de Regrets zijn weer aanwezig. Censors zijn kleine mannetjes met een grote stempel, waarmee ze gedachtes of entiteiten die niet in het brein thuishoren censureren. Regrets zijn dan weer vliegende wezens die ballast met zich meedragen en jou daarmee aanvallen. Nieuw zijn bijvoorbeeld de Enablers, die de andere wezens aanmoedigen en hen daarmee een boost geven in de vorm van een schild. Je zal tijdens het vechten jouw focus dan ook moeten leggen op het eerst uitschakelen van bepaalde vijanden, want er zitten er nog veel meer in de game.

Moderne kunst

Als we Psychonauts 2 grafisch moeten omschrijven, komt al gauw de bekende regisseur Tim Burton in onze gedachten op. We zouden deze game zodoende met de beschrijving ‘Tim Burton koortsdroom’ het meeste eer aandoen. Van de ontwerpen van de personages tot de werelden waar je in terechtkomt. Als voorbeeld halen we hierin het eerste level in de gedachten van Dr. Loboto aan, die van beroep tandarts is. De gedachte van een tandarts is een nare plek met veel rotte tanden en tandvlees, waar je overheen zal moeten platformen. Wel zijn we ontzettend onder de indruk van hoe Double Fine dit allemaal heeft vormgegeven. Psychonauts 2 is een erg plezierige game om naar te kijken en benut de kracht van het brein als het aankomt op het design van de levels die we zijn tegengekomen. Er zit behoorlijk rare shit tussen, maar de creativiteit spat er van af.

We kunnen melden dat we met Psychonauts 2 op ons systeem (Radeon 5700XT, Ryzen 7 3700X, 16GB RAM) een uitmuntende performance hebben mogen waarnemen. Alle grafische toeters en bellen stonden bij ons aan op een 1440p scherm, waarbij we geen enkel moment onder de magische 60 fps grens terecht kwamen. Een leuk detail is dat de pc-versie een uncapped framerate limit heeft, dus hoe beter jouw hardware, des te meer frames je er uit kan pompen. Volgens de factsheet van Double Fine kan je op consoles van de vorige generatie een framerate van 30 fps verwachten en op de huidige generatie 60 fps. De PlayStation versie draait op de PS5 in backwards compability, maar de Xbox Series X|S hebben wel een native versie ontvangen, die framerates tot 120 fps ondersteunt, mits je bereid bent wat resolutie in te leveren.

Het sounddesign is ook zeer puik gedaan. De bekende stemmen van Raz, Sascha en Milla zijn gelukkig weer van de partij, maar ook alles om de voice-acting heen heeft zo veel detail erin zitten. Terugkomend op het brein van Loboto, hoorden we onze voetstappen van geluid veranderen wanneer we op tanden liepen of op tandvlees. Wellicht een beetje ranzig qua geluid, maar we moeten deze aandacht voor detail toch enigszins bewonderen. Dit hebben wij mogen ervaren gedurende de gehele game, want ook in een later casino-geïnspireerd level hoorden we subtiele verschillen tussen het lopen op bijvoorbeeld fiches en speeldoek.

Gereviewd op: pc.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One en Xbox Series X|S.