Ontwikkelaar Double Fine heeft met Psychonauts 2 een waar pareltje op de markt gebracht. Nu dat project is afgerond, richt de studio zijn blik weer op de horizon en begint het vlijtig te sleutelen aan enkele nieuwe projecten. Dat die nieuwe projecten reeds van start gegaan zijn, blijkt uit een recent bericht op Fig.

Dit betekent overigens niet dat Double Fine de fanbase van Psychonauts 2 in de steek laat. De ontwikkelaar blijft op de achtergrond werken aan tweaks en fixes, terwijl ze hun andere projecten opstarten. Over de aard van die andere projecten wil Double Fine nog niet veel kwijt, al geven ze wel aan te “experimenteren”.

“Psychonauts 2 has essentially wrapped up as a project although there will be tweaks and fixes as we move forward. The studio is already splitting up into various teams and starting different projects that we think you’ll enjoy. We like experimentation here at Double Fine. Every game is a chance to explore new ideas, new visual styles or gameplay, emotions, and more.”