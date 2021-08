Misschien heb je ze her en der al voorbij zien komen: de lovende reviews van Psychonauts 2. Op het moment van schrijven heeft de game een gemiddeld cijfer van een 8.8 behaald op Metacritic.

En dat is absoluut niet mis! Ook onze review zal niet lang op zich laten wachten, maar tot die tijd kun je vermaken met alle trailers die tot nog toe zijn uitgekomen en natuurlijk de allernieuwste beelden die je hieronder kunt bekijken.

Psychonauts 2 zal zich direct vanaf de release bij de Xbox Gamepass bibliotheek voegen. Ben je geen lid van de club? Dan kun je de game op PC aanschaffen via Steam of via de Microsoft Store voor €59,99.