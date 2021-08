Double Fine Productions heeft Psychonauts 2 een behoorlijk lange tijd in ontwikkeling gehad, maar vanaf morgen is de game eindelijk verkrijgbaar. De game valt ook onder Xbox Game Pass, waardoor gebruikers gelijk vanaf de release in deze titel kunnen duiken.

Het lange wachten op de game wordt in ieder geval meer dan goed gemaakt, want nu de eerste cijfers bekend zijn schept dat een zeer positief beeld. De game krijgt namelijk vooral hoge cijfers, zoals je in het overzicht hieronder kunt zien.

SomosXbox – 10.0

WellPlayed – 10.0

Pure Xbox – 10.0

Easy Allies – 9.5

God is a Geek – 9.5

Atomix – 9.4

COGconnected – 9.3

Twinfinite – 9.0

GamingBolt – 9.0

TrueAchievements – 9.0

GamesRadar – 9.0

Game Rant – 9.0

GameInformer – 9.0

GameSpot – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

Hardcore Gamer – 9.0

Hobby Consolas – 9.0

Stevivor – 9.0

Attack of the Fanboy – 9.0

MondoXbox – 8.5

Vandal – 8.5

Gamer – 8.5

Everyeye.it – 8.5

Jeuxvideo.com – 8.5

SpazioGames – 8.3

PCMag – 8.0

Telegraph – 8.0

GameSpew – 8.0

VGC – 8.0

EGM – 8.0

GamesBeat – 8.0

We Got This Covered – 7.0

Wij zijn momenteel nog volop met Psychonauts 2 bezig en onze review mag je op korte termijn verwachten.