Het is een cliché, maar het blijkt wel gewoon waar te zijn: een vampier jaag je niet zomaar de dood in. Wie dacht dat Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 al lang door de eeuwige pixelvelden dwaalde, komt nu bedrogen uit. De game werd namelijk opnieuw officieel aangekondigd en zal in de herfst van 2024 in de winkelrekken belanden.

De catch? Uitgever Paradox Interactive heeft het project uit de handen van ontwikkelaar Hardsuit Labs getrokken en het roer aan een nieuwe studio gegeven. De gelukkigen? The Chinese Room, een ontwikkelaar die naam en faam maakte met walking simulators als Dear Esther en Amnesia: A Machine for Pigs. Toch verrassend, vinden wij.

Of The Chinese Room de juiste studio is voor een project van deze grootorde? Dat kan enkel de toekomst uitwijzen. We lezen jullie voorspellingen graag in het commentaarvak.