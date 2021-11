Mario Kart Live: Home Circuit is inmiddels al geruime tijd uit en in onze review kon je lezen dat we de game goed kunnen waarderen. Uit het niets heeft Nintendo de titel weer een stukje interessanter gemaakt, want een grote update voegt nieuwe content en features toe.

Het betreft hier een update die de game naar versie 2.0 brengt en een van de toevoegingen is een split-screen multiplayer modus. Het is hiermee mogelijk om de game in split-screen te spelen op één Nintendo Switch, daar waar elke kart voorheen aan een aparte Switch gekoppeld moest worden.

Verder voegt deze update de zogeheten ‘Relay Race’ modus toe, waarin twee tot vier spelers in coöp samen kunnen spelen. In deze modus worden er acht ronden afgelegd en om de zoveel tijd moeten spelers elkaar afwisselen om de race te voltooien.

Verder voegt de update een nieuwe Cup toe en dat onder de noemer ‘Luigi Cup’, die met verschillende unlockables komt. Dit brengt tevens drie nieuwe banen: Windmill Meadows, Music Broadway en King Boo’s Courtyard. Als je succesvol in de Cup bent, dan unlock je Luigi’s Poltergust kart.