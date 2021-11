Review | Xbox Stereo Headset – De afdeling Xbox heeft een breed aanbod van extra accessoires om je set-up tot in de puntjes te verzorgen. Nu hebben wij de Xbox stereo headset om handen om eens nader te bekijken. Eerlijk toegegeven, we moeten een klein beetje denken aan de Xbox 360 tijden, toen er ook een headset beschikbaar was voor de gamers onder ons. Iedereen kon met een soortgelijke kwaliteit met elkaar communiceren omdat de headset inbegrepen zat bij de uitgebreide editie van de console. Nu zijn de tijden veranderd en ligt de keuze bij de consument in wat je wilt gebruiken tijdens het gamen. Zo biedt Microsoft dus deze headset aan en we bekijken nu of het een beetje een waardige optie is om te gebruiken in bijvoorbeeld een potje Halo Infinite online.

Een typerend en geslaagd design

De headset heeft een klassieke maar toch gemoderniseerd uiterlijk. De hoofdband, die is voorzien van nepleer, rust fijn op de bovenkant van je hoofd. De earcups hebben een fijn formaat en de oorkussen zijn tevens voorzien van leer. Tussen de buitenkant en de oorkussen is het onderdeel dat deze twee verbindt, gestileerd met geordende putjes. Op de rechterbuitenkant van de earcup kan je het Xbox logo erop gegraveerd zien. Een mooie duiding om aan te geven dat dit onderdeel tevens de (grote) volumeknop van de headset is. Op de linkerearcup is de microfoon bevestigd, die tamelijk kort is. Op de achterkant hiervan vind je de schuifknop om jezelf te kunnen muten. Daarbij is het ook niet onbelangrijk om op te merken dat de headset stevig op je hoofd zit, maar door de ronde vormen hoeft dit niet bij iedereen even fijn te zitten. Gelukkig zijn de earcups groot genoeg, waardoor de headset perfect past op mijn gemiddelde formaat oren.

De hoofdband kan je uiteraard ook nog in- en uitschuiven bij de earcups, maar voor de rest zijn er geen bijzonderheden te bespeuren op deze headset. Het is daarmee ook deels vormgegeven om op systeemniveau je eventuele voice/game-chat instellingen aan te passen. Het is een gemiste kans om dit niet op de headset te verwerken voor extra gebruiksgemak onder het gamen. De headset sluit je via mini-jack op je controller aan en daardoor is het ook te gebruiken op andere consoles/apparaten die deze ingang hebben. Een leuk detail is de groen gekleurde kabel die leuk contrasteert met de matzwarte kleur die de headset heeft. Al met al ziet de Xbox headset er verzorgd uit en past het strakke design bij de Xbox Series X. Weinig poespas en vooral functie boven vorm.

Warm geluid

Laat je niet gek maken door de naam. Stereo in de naam duidt simpelweg op het feit dat geluid uit twee speakers komt, je earcups. Dat gezegd hebbende, heeft de headset een warme geluidssignatuur door een overduidelijk prominente bass. Hoewel deze vol is, kan je spreken van een te volle bass, wat voor een muddy presentatie zorgt. Dit omdat de lagere middentonen ook erg naar voren zijn geschoven, wat vaak resulteert in een brei van lage tonen. De treble is daarmee minimaal te bespeuren, waardoor hoge tonen zacht overkomen en te weinig benadrukt worden. De middentonen zijn redelijk helder te noemen, zodat je ermee vooruit kan in een shooter, maar vergeet dat deze headset je naar de top zal brengen op competitief vlak. Je moet het van een hoop gedonder en gebrul hebben wat dan weer leuk is bij een potje Battlefield 2042, maar je mist ontzettend veel details in het geluid.

Het is daarom zeer spijtig dat de ruimtelijkheid van de Xbox Stereo Headset niet veel soelaas biedt. Doordat de lagere tonen zo’n soepzooi zijn, had het de headset gesierd dit een beetje te compenseren met een wat grotere soundstage. Helaas is dit tot het minimum beperkt, waardoor het geluid in je oor zit. Een grote veldslag klinkt door deze beperkte ruimtelijkheid erg claustrofobisch. Natuurlijk zit je in een prijsklasse van rond de €60,- te kijken en mag je niet de wereld verwachten. Maar een headset die toch wel met de laatste Xbox consoles wordt aangeboden, mag net even wat meer finesse hebben, zeker als een hoop mensen dit als een leuke extra erbij willen aanschaffen.

Dramatische microfoon

Qua geluid mocht het iets meer in zijn mars hebben, maar ben je fan van bass, dan kan je nog wel eens het nodige plezier uit dit product halen. De microfoon daarentegen is om te huilen. Het is gewoon erg raar dat de arm van de microfoon zo kort is en niet netjes voor je mond hangt. Je bent erg onduidelijk te verstaan en de kwaliteit, als je dan te horen bent, is flink ondermaats. Gelukkig is de mute knop zeer fijn. Het steekt een beetje uit en de stevige klik die het heeft is erg prettig. Maar goed, het prijzen van de mute knop is bijna frappant te noemen, gezien het eigenlijk maar beter is om niet de microfoon te gebruiken om je kameraden een plezier te doen.