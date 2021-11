Ubisoft doet natuurlijk ook mee aan de Black Friday deals. We merken dat iedereen er lekker vroeg bij is, dus als je niet kan wachten om bijvoorbeeld Assassin’s Creed: Valhalla voor een mooie prijs te scoren, dan kan je er nu voor gaan!

Maar dat is lang niet alles, zo’n beetje de hele catalogus van Ubisoft is nu afgeprijsd en daarvoor kan je terecht in de Ubi Store door hier te klikken. Hieronder een greep uit de sales:

PlayStation consoles

Assassin’s Creed Valhalla – Standard Edition – € 33,60

Assassin’s Creed Valhalla – Ultimate Edition – € 57,60

Just Dance 2019 – € 6,40

Starlink – Starter Pack – €2,00

Steep – Standard Edition – € 4,80

Steep – X Game – Gold Edition – € 6,40

The Division 2 – Collector Edition – € 50,00

The Division 2 – Gold Edition – € 16,00

The Division 2 – Standard Edition – € 16,80

Watch Dogs Legion – Gold Edition – € 32,00

Watch Dogs Legion – Standard Edition – € 19,20

Watch Dogs Legion – Ultimate Edition – € 38,40

Far Cry 6 – Gold Edition – € 63,99

Far Cry 6 – Standard Edition – € 46,47

Far Cry 6 – Ultimate Edition – € 76,79

Riders Republic – Gold Edition – € 59,99

Riders Republic – Standard Edition – € 41,99

Riders Republic – Ultimate Edition – € 71,99

Nintendo Switch

AC Rebel Collection – € 16,00

Assassin’s Creed 3 Remastered – € 14,40

Just Dance 2020- Standard Edition – € 28,80

Xbox consoles

Assassin’s Creed Origins – Gold Edition – € 8,00

Assassin’s Creed Valhalla – Gold Edition – € 48,00

Assassin’s Creed Valhalla – Standard Edition – € 33,60

Assassin’s Creed Valhalla – Ultimate Edition – € 57,60

Far Cry 3 Remastered – € 7,20

For Honor – Gold Edition – € 6,00

For Honor – Standard Edition – € 2,40

Just Dance 2019 – € 6,40

South Park – The Fractured But Whole – Standard Edition – € 4,00

Starlink – Starter Pack – € 2,00

Steep – Standard Edition – € 4,80

Steep X Game – Gold Edition – EFIGS- – € 6,40

The Division 2 – Collector Edition – € 50,00

The Division 2 – Gold Edition – € 16,00

The Division 2 – Standard Edition – € 16,80

Trials Rising – Gold Edition – €4,80

Watch Dogs Legion – Gold Edition – € 32,00

Watch Dogs Legion – Standard Edition – € 19,20

Watch Dogs Legion – Ultimate Edition – € 38,40

Far Cry 6 – Gold Edition – € 63,99

Far Cry 6 – Standard Edition – € 46,47

Far Cry 6 – Ultimate Edition – € 76,79

Riders Republic – Gold Edition – € 59,99

Riders Republic – Standard Edition – € 41,99

Riders Republic – Ultimate Edition – € 71,99

PC

Agos VR – € 12,00

Albion – € 1,00

Anno 1404 History Edition – € 6,00

Anno 1503 History Edition – € 4,00

Anno 1602 History Edition – € 4,00

Anno 1701 History Edition – € 4,00

Anno 1800 – Complete Y3 Edition – € 44,00

Anno 1800 – Gold Y3 Edition – € 32,00

Anno 1800 – Standard Edition – € 19,20

Anno 2070 – Complete Edition – € 6,00

Anno 2070 – Standard Edition – € 4,00

Anno 2205 – Season Pass – € 4,00

Anno 2205 – Standard Edition – € 8,00

Anno 2205 – Ultimate Edition – € 10,00

Anno History Collection – € 16,00

Anvil Of Dawn – € 1,00

Archimedean Dynasty – € 1,00

Assassin’s Creed – Standard Edition – € 2,40

Assassin’s Creed 2 – € 2,40

Assassin’s Creed 4 Black Flag – Deluxe Edition -€ 7,92

Assassin’s Creed 4 Black Flag – Freedom Cry (standalone) – € 3,00

Assassin’s Creed Brotherhood – Deluxe Edition – € 5,28

Assassin’s Creed Brotherhood – Standard Edition – € 3,96

Assassin’s Creed Chronicles – China – € 2,40

Assassin’s Creed Chronicles – India – € 2,40

Assassin’s Creed Chronicles – Russia – € 2,40

Assassin’s Creed Chronicles – Trilogy – € 6,00

Assassin’s Creed III + Liberation – Remastered – € 16,00

Assassin’s Creed Liberation HD – € 4,00

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition – € 15,00

Assassin’s Creed Odyssey – Gold Edition – € 20,00

Assassin’s Creed Odyssey – Standard Edition – € 12,00

Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition – € 23,00

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Edition – € 11,20

Assassin’s Creed Origins – Gold Edition – € 14,40

Assassin’s Creed Origins – Standard Edition – € 9,60

Assassin’s Creed Revelations – Standard Edition – € 3,96

Assassin’s Creed Rogue – Deluxe Edition – € 7,92

Assassin’s Creed Rogue – Standard Edition – € 5,28

Assassin’s Creed Syndicate – Gold Edition – € 14,00

Assassin’s Creed Syndicate – Standard Edition – € 8,00

Assassin’s Creed Unity – € 3,60

Assassin’s Creed Valhalla – Deluxe Edition – € 32,00

Assassin’s Creed Valhalla – Gold Edition – € 40,00

Assassin’s Creed Valhalla – Standard Edition – € 24,00

Assassin’s Creed Valhalla – Ultimate Edition – € 48,00

Beyond Good And Evil – € 1,20

Brothers In Arms – Road To Hill 30 – € 1,60

Brothers In Arms Earned In Blood – € 1,60

Brothers in Arms – Hells Highway – € 3,20

Champions Of Anteria – € 4,80

Child Of Light – € 3,60

Cold Fear – € 0,80

Eagle Flight – Htc Vive – € 4,00

Eagle Flight – Oculus – € 4,00

Endwar – € 2,40

Far Cry – Standard Edition – € 2,40

Far Cry 2 – Fortune’s Edition – € 2,40

Far Cry 3 – Blood Dragon (standalone) – € 3,60

Far Cry 3 – Deluxe Edition – € 7,20

Far Cry 3 – Standard Edition – € 4,80

Far Cry 4 – Gold Edition -€ 12,00

Far Cry 4 – Standard Edition – € 7,20

Far Cry 5 – Gold Edition – € 14,40

Far Cry 5 – Standard Edition – € 9,60

Far Cry 6 – Gold Edition – € 63,99

Far Cry 6 – Standard Edition – € 39,83

Far Cry 6 – Ultimate Edition – € 76,79

Far Cry New Dawn – Deluxe Edition – € 11,00

Far Cry New Dawn – Standard Edition -€ 9,00

Far Cry Platinum Pack – € 45,35

Far Cry Primal – Digital Apex Edition – € 11,00

Far Cry Primal – Standard Edition – € 10,00

For Honor – Marching Fire Edition – € 10,00

For Honor – Standard Edition – € 6,00

For Honor – Starter Edition -€ 4,80

For Honor Complete Edition – € 20,00

From Dust – € 2,00

Ghost Recon – € 2,40

Ghost Recon Breakpoint – Deluxe – € 11,20

Ghost Recon Breakpoint – Gold – € 16,00

Ghost Recon Breakpoint – New Ultimate -€ 19,20

Ghost Recon Breakpoint – Standard – € 7,20

Ghost Recon Future Soldier – Deluxe Edition – € 4,00

Ghost Recon Future Soldier – Standard Edition – € 3,00

Ghost Recon Wildlands – Standard Edition – € 8,00

Ghost Recon Wildlands – Ultimate Edition – € 24,00

I Am Alive – € 3,00

Immortals Fenyx Rising – Gold Edition – € 32,00

Immortals Fenyx Rising – Standard Edition – € 19,20

Might & Magic 8 New – € 1,00

Might & Magic 9 – € 1,20

Might & Magic Heroes Vi – Complete Edition – € 6,00

Might & Magic Heroes Vi – Gold Edition – € 4,00

Might & Magic Heroes Vii – Deluxe Edition – € 8,00

Might & Magic Heroes Vii – Standard Edition – € 6,00

Might & Magic VII – For Blood And Honor – € 1,20

Might & Magic – Heroes III – Complete Edition – € 2,00

Might And Magic X – Legacy – Deluxe Edition – € 6,00

Monopoly Plus – € 4,80

Prince Of Persia – € 1,60

Prince Of Persia 3 – € 1,60

Prince Of Persia Sands Of Time – € 1,60

Prince Of Persia The Forgotten Sand – Standard Edition – € 1,60

Prince Of Persia The Forgotten Sands – Deluxe Edition – € 3,20

Prince Of Persia – Warrior Within – € 1,60

Rainbow Six – € 2,00

Rainbow Six 3 Gold – Gold Edition – € 1,00

Rainbow Six Collection – € 17,16

Rainbow Six Lockdown – € 1,00

Rainbow Six Vegas – € 2,00

Rainbow Six Vegas 2 – € 2,00

Rayman 2 – € 1,00

Rayman 3 – € 1,00

Rayman forever – € 1,00

Rayman Legends – € 4,00

Rayman Origins – € 2,40

Rayman Raving Rabbids – € 1,00

Riders Republic – Gold Edition – € 59,99

Riders Republic – Standard Edition – € 35,99

Riders Republic – Ultimate Edition – € 71,99

Scott Pilgrim vs The world – Complete Edition – € 6,00

South Park The Stick Of Truth – € 6,00

South Park – The Fractured But Whole – Gold Edition – € 18,00

South Park – The Fractured But Whole – Season Pass – € 6,00

South Park – The Fractured But Whole – Standard Edition – € 12,00

Splinter Cell – € 1,00

Splinter Cell Blacklist – Deluxe Edition – € 6,00

Splinter Cell Blacklist – Standard Edition – € 4,00

Splinter Cell Chaos Theory – € 2,00

Splinter Cell Collection – € 11,19

Splinter Cell Double Agent – € 2,00

Starlink – Battle for Atlas Deluxe Edition – € 12,00

Starlink – Battle for Atlas Digital Edition – € 8,00

Steep – Standard Edition – € 4,80

Steep – X Games Gold Edition – € 6,40

The Anno Collection – € 31,66

The Crew – Standard Edition – € 6,00

The Crew – Ultimate Edition – € 10,00

The Crew 2 – Gold Edition – € 12,80

The Crew 2 – Special Edition – € 9,60

The Crew 2 – Standard Edition – € 8,00

The Division – Gold Edition – € 13,20

The Division – Standard Edition – € 7,92

The Might and Magic Collection – € 40,10

The Settlers 6 – Rise of an Empire – History Edition – € 4,80

The Settlers History Collection – € 11,20

Tom Clancy’s The Division 2 – Warlords of New York – Edition – € 14,40

Tom Clancy’s Origin Collection – € 6,89

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Deluxe Y6 Edition – € 7,92

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Operator Y6 Edition – € 22,40

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Standard Edition -€ 6,40

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Ultimate Y6 Edition – € 32,40

Tom Clancy’s Signature Collection – € 38,30

Tom Clancy’s The Division 2 – Standard Edition – € 7,20

Tom Clancy’s The Division 2 – Warlords of New York – Ultimate Edition – € 19,20

Trackmania (2020) – Club Access 1 year – € 19,19

Trackmania (2020) – Club Access 3 years – € 35,99

Trackmania Turbo – € 16,00

Transference – Non-vr – € 4,00

Trials Evolution – Gold – € 4,00

Trials Fusion – Standard Edition – € 4,00

Trials Of The Blood Dragon – € 3,00

Trials Rising Gold – € 6,40

Trials Rising Standard – € 4,00

Uno – € 3,20

Uno – Ultimate Plus Edition – € 8,00

Valiant Hearts The Great War – € 3,00

Warlords Battlecry – € 1,00

Warlords Battlecry 2 – € 1,00

Watch Dogs – Complete Edition – € 10,00

Watch Dogs – Standard Edition – € 6,00

Watch Dogs 2 – Deluxe Edition – € 11,20

Watch Dogs 2 – Gold Edition – € 16,00

Watch Dogs 2 – Standard Edition – € 9,60

Watch_Dogs 3 Legion – Deluxe Edition – € 18,48

Watch_Dogs 3 Legion – Gold Edition – € 26,40

Watch_Dogs 3 Legion – Standard Edition – € 15,84

Watch_Dogs 3 Legion – Ultimate Edition – € 31,68

Zombiu – € 4,00

Behoorlijk wat sales dus en de meeste aanbiedingen zijn ruim een week beschikbaar.