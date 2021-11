Het loont deze week om in GTA Online de Diamond Adversary Series te spelen, want dat levert je momenteel driedubbele GTA$ en RP op. Daarnaast staan ook de Heists nog altijd in de spotlights en ditmaal zijn alle ogen het beste te richten op de Diamond Casino Heist. Bij het voltooien van de finale krijg je de kans om een Diamond score te behalen, tevens krijg je het ‘The Diamond’ T-shirt bij deelname.

Maar zoals je van Rockstar Games gewend bent, is dat lang niet alles. Zodoende hebben we alle andere bijzonderheden hieronder op een rijtje gezet.

Dubbele GTA$ en RP voor Casino Work en Casino Story Missions en Drop Zone

Double Car Meet Rep op sprints

Gratis Liberty City Penitentiary Overalls voor degenen die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bezitten en deze week inloggen

Een gratis Weekend Racer Livery voor de Bravado Banshee voor alle spelers die deze week inloggen

Een gratis Declasse Bugstars Burrito, verkrijgbaar bij Warstock Cache & Carry

De Pegassi Zorrusso is de hoofdprijs van deze week bij het Lucky Wheel

Prize Ride and Challenge: als je drie dagen op rij als eerste in een LS Car Meet Series plaatst, krijg je de Vapid Dominator GTT

Testritten: The Emperor Vectre, Dinka Jester RR en Pfister Growler

Kortingen? Die ontbreken uiteraard niet. Zo krijg je 35% korting op het Casino Master Penthouse evenals de upgrades en modificaties daarvoor. Tevens is alle kledij in de Casino Store met 40% korting verkrijgbaar. Verder profiteer je van korting op de volgende voertuigen:

Annis S80RR – 40% korting

Progen PR4 – 40% korting

Invade and Persuade RC Tank – 40% korting

Maxwell Vagrant – 40% korting

Karin Everon – 40% korting

Western Rampant Rocket – 40% korting

Enus Paragon R – 40% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account met Prime Gaming verbinden, krijgen deze week GTA$100K door enkel in te loggen. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om gratis de LCC Santus te scoren bij Southern San Andreas Super Autos.