Pac-Man, een van de meest iconische personages in videogames, keert weer terug en wel met een gloednieuwe titel. Het gaat hier om Pac-Man Museum+, dat is aangekondigd voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. De game moet begin 2022 verschijnen en zoals de titel al doet vermoeden, is het een compilatie van verschillende Pac-Man games.

Deze uitgave bundelt meer dan 40 jaar aan historie in één pakket, aangevuld met een heus ‘Arcade Game Center’ die naar eigen smaak gecustomized kan worden. Dit met allerlei decoraties, memorabilia, kasten en meer. Hieronder de lijst met games die in dit pakket zitten.