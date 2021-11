Ook Game Mania gaat natuurlijk mee in Black Friday en via de website hebben ze nu alle deals bekendgemaakt. En dat zijn er nogal wat, want er gaan ontzettend veel games in prijs omlaag en hetzelfde geldt voor hardware en accessoires.

We hebben hieronder een greep uit de sales, om je zo een idee te geven van wat er zoal in de aanbieding is. Voor de complete overzichten verwijzen we je natuurlijk graag naar de Game Mania website! De deals zijn geldig tot 29 november.

PlayStation 4

Spider-Man – Van € 59,98 voor € 39,98

Spider-Man: Miles Morales – Van € 39,98 voor € 19,98

It Takes Two – Van € 39,98 voor € 19,98

DiRT 5 Limited Edition – Van € 49,98 voor €14,98

Biomutant – Van € 59,98 voor € 24,98

NBA 2K22 – Van € 64,98 voor € 29,98

Assassin’s Creed: Valhalla – Van € 64,98 voor € 29,98

Watch Dogs: Legion – Van € 39,98 voor € 24,98

Marvel’s Avengers – Van € 29,98 voor € 14,98

Hades – Van €29,98 voor € 19,98

Mass Effect: Legendary Edition – Van € 64,98 voor € 49,98

Star Wars Jedi: Fallen Order – Van € 49,98 voor € 19,98

PlayStation 5

Spider-Man: Miles Morales – Van € 59,98 voor € 39,98

Ghost of Tsushima: Director’s Cut – Van € 79,89 voor € 54,98

Ratchet & Clank: Rift Apart – Van € 79,98 voor € 54,98

Demon’s Souls Remake – Van € 79,98 voor € 49,98

Returnal – Van € 79,98 voor € 54,98

Sackboy: A Big Adventure – Van € 69,98 voor € 39,98

Assassin’s Creed: Valhalla – Van € 69,98 voor € 29,98

Final Fantasy VII Remake INTERGRADE – Van € 79,98 voor € 44,98

F1 2021 – Van € 64,98 voor € 49,98

Hades – Van € 29,98 voor € 19,98

Lost Judgment – Van € 59,98 voor € 29,98

Deathloop – Van € 69,98 voor € 39,98

Nintendo Switch

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – Van € 59,98 voor € 49,98

Mario Kart 8 Deluxe – Van € 59,98 voor € 49,98

The Legend of Zelda: Link’s Awakening – Van € 59,98 voor € 49,98

Luigi’s Mansion 3 – Van € 59,98 voor € 49,98

Super Mario Odyssey – Van € 59,98 voor € 49,98

New Pokémon Snap – Van € 59,98 voor € 49,98

Pokémon Sword – Van € 59,98 voor € 49,98

Super Mario Party – Van € 59,98 voor € 49,98

Animal Crossing: New Horizons – Van € 59,98 voor € 49,98

Metroid Dread – Van € 59,98 voor € 49,98

Just Dance 2021 – Van € 59,98 voor € 29,98

Mario Golf: Super Rush – Van € 59,98 voor € 49,98

Xbox One/Series X|S

FIFA 22 – Van € 64,98 voor € 44,98

Far Cry 6 Yara Edition – Van € 64,98 voor € 49,98

Marvel’s Guardians of the Galaxy – Van € 64,98 voor € 39,98

Need for Speed: Heat – Van € 39,98 voor € 19,98

Outriders Day One Edition – Van € 49,98 voor € 19,98

Just Dance 2022 – Van € 59,98 voor € 39,98

F1 2021 – Van € 64,98 voor € 49,98

Back 4 Blood Special Edition – Van € 64,98 voor € 34,98

Hot Wheels Unleashed – Van € 49,98 voor € 29,98

Lost Judgment – Van € 59,98 voor € 29,98

A Plague Tale: Innocence – Van € 29,98 voor € 24,98

NHL 22 – Van € 64,98 voor €49,98

Hardware/Accessoires

Razer Kraken X – Van € 59,99 voor € 39,98

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + Switch Online + Accessoires – Van € 406,98 voor € 319,-

Skyland PS5 Dual Charger – Van € 19,98 voor € 14,98

Turtle Beach Ear Force Recon 50P – Van € 24,98 voor € 17,98

NACON Official Wired Controller – Van € 44,98 voor € 34,98

SteelSeries Arctis Prime Headset – Van € 119,98 voor € 89,98

T80 Ferrari 488 GTB Racing Wheel – Van € 119,98 voor € 99,98

Nintendo Switch Deluxe Travel Case – Van € 24,98 voor € 19,98

Skylab PS4 Oplaadstation – Van € 19,98 voor € 14,98

HyperX Cloud Stinger PS4 headset – Van € 49,98 voor € 39,98

Turtle Beach Ear Force Recon 70 Xbox One headset – Van € 34,98 voor € 27,98

SteelSeries Arctis 1 headset – Van € 59,98 voor € 49,98

Razer Nari Ultimate THX Wireless Gaming headset – Van € 199,98 voor € 119,98

Razer Ornata V2 Qwerty Keyboard – Van €109,98 voor €79,98

Razer Goliathus Chroma Soft Muismat – Van €39,98 voor €27,98

Monitor LG UltraGear 32GN650-B 32inch – Van €369,- voor €299,-

SteelSeries Rival 5 Mouse – Van €69,98 voor €59,98

Razer Wolverine V2 Controller – Van €119,98 voor €89,98

Razer Kaira Pro Draadloze Headset – Van €169,98 voor €119,98

MSI Optix MAG272CQR 27 inch Gaming Monitor – Van €449,- voor €349,-

Razer BlackWidow V3 Pro Keyboard – Van €249,98 voor €179,98

Razer Kishi Gaming Controller voor Android – Van €109,98 voor €84,98

Razer Viper Mini Gaming Mouse – Van €49,98 voor €26,98

Skylab Dual Oplaadstation voor Xbox – Van €19,98 voor €14,98

Razer DeathAdder V2 Gaming Mouse – Van €79,98 voor €54,98

SteelSeries Apex Pro Keyboard Qwerty – Van €229,98 voor €199,98

Nacon Wired Compact Controller Black – Van €39,98 voor €34,98

Turtle Beach Ear Force Recon 200 – Van €59,98 voor €29,98

MSI – MAG CH110 Gaming Chair – Van €349,- voor €199,-

Razer Seiren Microphone Emote – Van €189,98 voor €104,98

