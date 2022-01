De games van 2022 | Overwatch 2 – Het is mogelijk dat je na het zien van dit artikel zal denken: ‘Overwatch 2 voor 2022? Maar deze titel is toch uitgesteld en het is daardoor mogelijk dat de game pas in 2023 te spelen zal zijn?’ Dat is inderdaad mogelijk, maar zolang we nog geen officieel bericht hierover hebben gehad, gaan we ervan uit dat het vervolg op Overwatch in 2022 in de schappen van je favoriete winkel zal liggen. Is dat een beetje naïef van ons? Misschien, maar net als onze lezers zien we graag alles van een positieve kant.

Overwatch 2 – Zoals je gewend bent van vervolgen zal Overwatch 2 de succesformule van het eerste deel gebruiken en daarop voortborduren. Het tweede deel van de ‘Hero Shooter’ zal dan ook nieuwe helden en nieuwe maps met zich meebrengen. Het grootste verschil is dat er nu meer gefocust wordt op de zogenaamde ‘PvE Story Missions’. Deze zullen onder andere meer cutscenes en een betere verhaallijn bevatten. Dit betekent niet dat het PvP-gedeelte vergeten wordt, want ook hier zullen er grote veranderingen worden doorgevoerd. Zo zullen er modi worden toegevoegd en aangepast, en de teams worden verkleind naar vijf in plaats van zes personen. Dit klinkt in principe als wat je van een vervolg kunt verwachten, maar toch doet Blizzard iets speciaals met het tweede deel.

Als je een vervolg van een game gaat spelen, dan weet je dat je vrijgespeelde items uit het eerste deel over het algemeen niet bruikbaar zijn in het tweede deel. Dit is wel het geval met Overwatch 2. Alle skins, emotes en dergelijke die je hebt vrijgespeeld in de eerste Overwatch kan je dus gewoon weer gebruiken in het vervolg. Gamers die het origineel nog spelen als het tweede deel in de winkels ligt, kunnen ook gewoon met bezitters van Overwatch 2 spelen, inclusief de helden en maps die het vervolg met zich meeneemt. Blizzard beschouwt de twee delen dus als één geheel en dat is wel een unicum in de gamesindustrie.

Voorlopige verwachting: Er is nog niet heel veel bekend over Overwatch 2 en het ziet er naar uit dat het nog wel even duurt voordat we met de game aan de slag kunnen, maar wij kijken wel al uit naar deze titel. Het is leuk dat het tweede deel nieuwe helden, maps en dergelijke met zich meebrengt en dat we meer verhalende integratie krijgen wat betreft de PvE missies. Dit mag je echter verwachten van een vervolg en is dan ook niet speciaal te noemen. Dat Overwatch en diens vervolg als één worden gezien is echter wél bijzonder. We zijn dan ook heel erg benieuwd of de praktijk echt zo zal zijn als Blizzard ons nu voorhoudt.