De games van 2022 | Fable – De optimisten onder ons zullen opperen dat na regen altijd zonneschijn komt. De regenbui waar we het hier even over willen hebben, is de Fable franchise. In 2004 bracht het Britse Lionhead Studios de eerste Fable game op de markt voor de originele Xbox: een fantasierijke RPG die barstte van humor, charme en de keuze tussen goed en kwaad. Een nieuwe franchise was geboren en in de jaren die volgden, kregen we heel wat sequels op ons bord. Alles leek goed te gaan… tot stribbelingen achter de schermen van Lionhead Studios ervoor zorgden dat de studio gesloten werd en de Fable franchise op koud ijs werd gezet. Ook Fable Legends, de game die toen in ontwikkeling was, werd onherroepelijk geannuleerd, tot ongenoegen van velen. Maar daar kwam toen die zonneschijn…

Fable – Al snel doken geruchten op dat Microsoft nog niet klaar was met de franchise en na veel speculatie kregen we in 2020 eindelijk de officiële bevestiging: Fable komt terug! Jammer genoeg niet meer onder leiding van Lionhead Studios, want Microsoft plaatste zijn vertrouwen in een andere Britse studio: Playground Games. Jawel, de studio die we kennen van de Forza Horizon games zal nu zijn comfortzone verlaten om een RPG te maken. Simon Carter, co-creator van de originele Fable, gaf al aan dat hij gemengde gevoelens had bij het feit dat Fable terugkomt door een nieuwe studio, maar hij zei hier wel bij dat hij vertrouwen heeft in het talent van het team.

Wat weten we nu überhaupt al over de game zelf? Wel… bijster weinig eigenlijk, want naast een eerste teaser die de game aankondigde, hebben we nog geen echte concrete gameplaybeelden gezien. Wel weten we dat de franchise een radicaal nieuwe richting uit zal gaan. Logisch ook, gezien de wissel van studio’s. Daarom dat de game ook als naam ‘Fable’ heeft gekregen en niet ‘Fable IV’, wat eerst gedacht werd. Momenteel gaan ook geruchten de ronde dat Albion helemaal vernield zou zijn en dat tijdreizen een centraal element zal vormen in de game. Daarnaast wordt er ook een multiplayer aspect aan de game toegevoegd, maar op welke manier is nog niet helemaal duidelijk. Misschien wordt Fable wel een MMORPG, maar ook dit is momenteel slechts speculatie.

Voorlopige verwachting: Een terugkeer van de legendarische Fable franchise zien we uiteraard wel zitten. Het is dus jammer dat we tot op heden eigenlijk nog bijna niets weten over de game in kwestie. Ontwikkelaar Playground Games heeft zich echter al meermaals bewezen als een studio met heel wat talent, dus we mogen wel optimistisch zijn over het uiteindelijke resultaat. Fable zal, naast het veranderen van studio, ook een totaal nieuwe richting opgaan qua gameplay… maar hoe dit precies ingevuld wordt, weten we nog niet. Fable verschijnt (hopelijk) dit jaar op de Xbox en pc, maar ook dit is nog geen zekerheid.