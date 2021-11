Via het Uitbreidingspakket voor Nintendo Switch Online kun je sinds kort niet alleen Nintendo 64-titels spelen, maar ook van de SEGA Mega Drive. Hoewel je daarvoor uiteraard je ‘gewone’ Switch controllers kunt gebruiken, zijn er ook een tweetal controllers gemaakt zodat je de games kunt spelen zoals dat ‘vroegâh’ ook ging.

De Nintendo 64-controller was reeds al aan te schaffen, maar onlangs kondigde Nintendo aan dat deze tot minstens 2022 straal uitverkocht is. De SEGA Mega Drive controller was al te koop in de Verenigde Staten, maar Europa moest daar helaas nog een tijdje op wachten. Dat zal binnenkort ook tot het verleden behoren, want de controller is inmiddels bij Nintendo UK aan te schaffen voor een adviesprijs van £39,99 en maximaal vier stuks per persoon.

Op het moment van schrijven is de controller nog niet bij Nintendo Benelux verkrijgbaar, maar gezien de buren aan de andere kant van het water aan de beurt zijn, zullen we waarschijnlijk niet lang meer hoeven te wachten.