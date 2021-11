Heb je de kans gemist om afgelopen mei de Normandy SR1 te bemachtigen in No Man’s Sky? Dan hebben we goed nieuws voor je. Het bekende ruimteschip uit de Mass Effect-reeks kan je namelijk opnieuw proberen vrij te spelen.

Eerder dit jaar waren er vier expedities te spelen, die elk voor bepaalde tijd actief waren. In de tweede expeditie kon je de Normandy SR1 ontgrendelen. Deze vier evenementen worden nu opnieuw aangeboden en je hebt wederom de mogelijkheid om het bekende Mass Effect schip te bemachtigen.

De eerste expeditie is al bezig en loopt tot en met 7 december. De tweede – waarin je dus de Normandy SR1 kunt vrijspelen – loopt van 8 december tot en met 21 december. De derde expeditie start op 22 december en stopt op 5 januari 2022. Het laatste evenement gaat op 5 december van start en loopt tot en met 19 januari volgend jaar.