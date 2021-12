Het jaar 2021 zit er alweer bijna op en het was weer een jaar waarin het razendsnel ging. Het jaar 2021 was ook een bijzonder jaar voor ons, aangezien we na jaren van PSX-Sense de stap vooruit naar PlaySense hebben gemaakt. Sinds augustus zijn we multiplatform en ook met deze nieuwe richting gaat het voortreffelijk, wat we mede aan jullie te danken hebben.

Nu kerst voor de deur staat, is het moment voor ons daar om jou hele fijne kerstdagen toe te wensen. De komende dagen staan in het teken van saamhorigheid, gezelligheid en ongetwijfeld veel gamen op de vrije momenten waarop je niet verplicht bent aan familiezaken. Geniet ervan en we hopen dat je schitterende dagen zult hebben!

Net zoals elk ander jaar is dit voor PlaySense het moment om even rustiger aan te gaan doen. Na wederom een druk jaar gaan ook wij genieten van de feestdagen. Dit betekent natuurlijk niet dat het stilletjes zal zijn op PlaySense, want we hebben genoeg gepland staan. Kom dus zeker even terug de komende dagen en week.

Op maandag 3 januari zijn we weer helemaal terug. Voor nu willen we jullie nogmaals een hele fijne kerst toewensen! Geniet van deze avond en de komende dagen!