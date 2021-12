Geheel volgens traditie hebben we ook dit jaar en begin volgend jaar weer een grote prijzenactie. In samenwerking met allerlei uitgevers zul je vanaf morgen tot begin 2022 dagelijks een of meerdere acties mogen verwachten. Onder het mom van ‘Met een goed begin het nieuwe jaar in’, geven we weer veel games, goodies en meer weg!

Verschillende uitgevers hebben ons allerlei games en leuke extra’s opgestuurd, waardoor we een schitterende selectie van prijzen beschikbaar hebben om weg te geven. Zodoende mag je een reeks van prijsvragen verwachten de komende dagen en je bent uiteraard geheel vrij om deel te nemen aan elke actie die goed bij je past!

Natuurlijk verklappen we niet wat we precies in petto hebben, maar neem maar van ons aan dat er prachtige prijzen tussen zitten die je zeker wilt winnen! Kom de komende dagen dus zeker terug om mee te doen aan deze acties!